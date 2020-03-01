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لهذا السبب أجلت أمينة تعزية الرئيس الأسبق حسني مبارك

الأحد 01/مارس/2020 - 04:18 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت الفنانة أمينة، على نعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي منذ يومين، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونشرت أمينة، مقطع فيديو للرئيس محمد مبارك، عبر حسابها معلقة عليه: "هي جاية متأخرة شوية علشان الأكونت ماكنش بيفتح، والحمد لله اتفتح وأول حاجة نزلتها تعزيتك.. الله يرحمك".

يشار إلى أن عزاء مبارك، ـقيم مساء الجمعة بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، ويسرا، محمد هنيدي، وغيرهم من النجوم.


لهذا السبب أجلت أمينة تعزية الرئيس الأسبق حسني مبارك
لهذا السبب أجلت أمينة تعزية الرئيس الأسبق حسني مبارك
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