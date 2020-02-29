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مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 29-2-2020 في دوري ابطال افريقيا

السبت 29/فبراير/2020 - 11:29 ص
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز، على استاد السلام، غدا السبت الموافق 29 فبراير، في إطار ذهاب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز
وتقام المباراة على ستاد السلام،  في تمام الساعة السادسة مساء

بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت السعودية، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات، والخامسة مساء بتوقيت تونس، والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز
ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز على قناة beIN Sports HD 1.


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