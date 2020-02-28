Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر koRa LiVE يلا شوت ماتش الزمالك يوتيوب يلا كورة elzamalek

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يواجه نادي الزمالك YALLA SHOOT نظيره نادي الترجي التونسي اليوم الجمعة ٢٨ فبراير ضمن منافسات ذهاب الدر ربع النهائي KORA LIVE من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد بركات.
موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.
بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - فايلر يستبعد "كهربا" من موقعة الأهلي وصن داونز

منذ ساعة و نصف

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ أقل من ساعة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع | تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 ZamaLek ONline

منذ 36 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ نصف ساعة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status