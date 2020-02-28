Advertisements
Advertisements
Advertisements

كول كورة stream مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت HD

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي، في قمة منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

- بث مباشر بين ماتش لمباراة الزمالك ضد الترجي اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الزمالك ضد الترجي live stream، حيث يعول الزمالك على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم مصطفى محمد، والمغربي أشرف بن شرقي، ومواطنه محمد أوناجم.

- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي
كورة جول KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد الترجي، المقرر انطلاقها السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد الترجي
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الزمالك ضد الترجي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

- بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون، المدير الفني للفارس الأبيض، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة البيضاء منذ توليه قيادة الفريق، حيث قادهم للتتويج ببطولتي كأس السوبر المصري والأفريقي.

Advertisements

أخبار تهمك

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ثلث ساعة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

منذ نصف ساعة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع | تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 ZamaLek ONline

منذ 35 دقيقة

عاجل - فايلر يستبعد "كهربا" من موقعة الأهلي وصن داونز

منذ ساعة و نصف

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار مع الفريق

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

04:42 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status