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مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع yalla-shoot

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:05 م
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الزمالك
الزمالك
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كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والترجي yalla shoot يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا تقام المباراة في تمام السادسة مساءا في استاد القاهرة الدولي.
مشاهدة مباراة الزمالك والترجي kora live ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق صوتي من محمد بركات و يرتدي الزمالك الزي الأبيض والحارس بالزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر.
يلا لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي kora on liveيعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، بعد أسبوعين من التغلب عليه ببطولة كأس السوبر الأفريقي، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة وحصد الزمالك، اللقب الرابع له ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الغرافة القطري، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وسيلتقي الفريقان، غدا الجمعة في السادسة مساء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
مشاهدة مباراة الزمالك والترجي ويدير المباراة طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة رضوان جيد حكم ساحة، يعاونه كل من لحسن أزجاو مساعد أول ومصطفى أكركاد مساعد ثان، والحكم الرابع عادل وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بجانب البث الأرضي لقناة تايم سبورت المحلية، كما سيقدم "يوروسبورت عربية" بثا مباشرًا للمبارة ونشر رابط البث قبل موعدها بوقت كافٍ.
وضمت قائمة الزمالك التي اختارها الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة القوة الضاربة للأبيض yalla shootوشملت: محمد أبو جبل - محمود جنش في حراسة المرمى، محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو- محمد عنتر - محمد أوناجم - شيكابالا - أشرف بن شرقي فى خط الوسط، مصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه.
yalla shoot على الجانب الآخر، تضم بعثة الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني 22 لاعبا وهم: معز بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة وأسفر الاجتماعي الفني للمبارة الذي عقد اليوم الخميس، عن ارتداء الزمالك للزي التقليدي "الأبيض" بينما يرتدي الحارس زيًا أخضر، بينما سيرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر.
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