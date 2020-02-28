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مدير أمن الجيزة يفتتح مجمع خدمات حدائق أكتوبر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:16 م
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بوابة الفجر
الفجر
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افتتح اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، مجمع خدمات حدائق أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يضم: "قسم شرطة، وحدة مرور، نقطة إطفاء، مكتب سجل مدنىدي، مكتب أدلة جنائية مميكن".

وتم تجهيز كافة الوحدات التي يشملها المجمع بأماكن لائقة لإستقبال المواطنين، وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتوافد المواطنون على المجمع عقب إفتتاحه، معربين عن كامل رضائهم لما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تساهم في إنجاز الخدمات المقدمة لهم في سهولة ويسر.

كما تم إفتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة غرفة العمليات بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وقاعة طعام المجندين بمعسكر أكتوبر، في إطار حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات لرجال الشرطة بما يمكنهم من آداء واجبهم تجاه أمن الوطن والمواطنين.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير منشآتها الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مدير أمن الجيزة الفجر أكتوبر

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