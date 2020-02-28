مشاهدة مباراة الرجاء اليوم | رابط مباشر الرجاء اليوم | رابط سريع الرجاء ومازيمبي الان

يستقبل فريق الرجاء الرياضي المغربي، منافسه مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة 28 فبراير 2020، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتأهل الرجاء لهذا الدور كوصيف للمجموعة الرابعة، بعد أن نجح في حصد 11 نقطة، بالتساوي مع نظيره الترجي التونسي، والذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف.





ووصل فريق مازيمبي لدور الثمانية بعد تصدره للمجموعة الأولى بجدارة واستحقاق، فقد نجح الفريق في تحقيق أربع انتصارات، و تعادل في مناسبتين، ولم يتذوق طعم الخسارة، ليتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الزمالك.





موعد مباراة الرجاء ومازيمبي

من المقرر أن تنطلق مباراة الرجاء ومازيمبي مساء يوم الجمعة، مع صافرة البداية لحكم اللقاء جاني سيكازوي، وذلك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، والساعة 20:00 بتوقيت المغرب، والساعة 21:00 بتوقيت مصر، والساعة 22:00 بتوقيت السعودية، والساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة الرجاء ضد مازيمبي اليوم، حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وسيعلق على أحداث اللقاء، المُعلق المميز جواد بده.





يذكر أن لقاء العودة بين الفريقين سيُقام يوم السبت المقبل بتاريخ السابع من شهر مارس، وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة، مع الفائز من مواجهة الزمالك والترجي.