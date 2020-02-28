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بدء أعمال رفع وتركيب مسلتين جديدتين في صان الحجر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:39 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة السياحة والآثار متمثلة في المجلس الأعلى للآثار بدأت في أعمال ترميم وتجميع وإعادة ورفع مسلتين أثريتين في منطقة آثار صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأوضح أن المسلتين كانتا مفككتين إلى أجزاء، وملقاة على الرمال منذ اكتشافها في القرن التاسع عشر، كحال باقي القطع الموجوده، و التي دمرت نتيجة زلزال حدث في العصور المصرية القديمة.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية الذي بدأته الوزارة منذ عام 2017 تمهيدا الي تحويلها إلى متحف مفتوح.

و أشار إلى أن المسلتين مصنوعتين من الجرانيت الوردي وفي حالة جيدة من الحفظ وهما للملك رمسيس الثاني.

ومنطقة صان الحجر شهدت عام 2017 البداية الحقيقية لإنقاذ الموقع الأثري منذ أن تم الكشف عنها على يد بعثات أثرية متوالية منذ ما يزيد عن قرنين من الزمان، حيث بدأت وزارة السياحة والآثار في   أعمال المسح و التوثيق الأثري للمنطقة بعد إعداد مشروع متكامل لتطويرها ووضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية.
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الكلمات المفتاحية

مسلة صان الحجر المجلس الاعلي للآثار أخبار مصر

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