Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار النفط تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:28 ص
Advertisements
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
Advertisements
واصلت أسعار النفط التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتحافظ على أدني مستوي منذ عام، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد عن أربع سنوات، في الوقت الذي أجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي.

ويزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول التفشي إلى وباء، إذ ينتشر الفيروس بعيدا عن مركز ظهوره في الصين إلى 46 دولة أخرى.

وتراجع أكثر عقود خام برنت نشاطا للتسليم في مايو  1.37 دولار أو ما يعادل 2.7 بالمئة إلى 50.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0445 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى في 14 شهرا. وينتهي أجل عقد أقرب استحقاق لشهر أبريل  في وقت لاحق يوم الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو ما يعادل 2.8 بالمئة إلى 45.76 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي نحو 14 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو أيار 2011.

وتفوق الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المُعلنة في أنحاء العالم تلك التي في البر الرئيسي في الصين، حيث أودى الفيروس بحياة ما يزيد عن 2700 شخص. وجرى تسجيل 57 حالة وفاة أخرى في بقية الدول.

ونزل خام القياس العالمي برنت، الذي تراجع نحو اثنين بالمئة يوم الخميس، نحو 13 بالمئة هذا الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يناير كانون الثاني 2016.

وتأمل أسواق النفط في أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا الإنتاج على نحو أكبر. وقالت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إنها ستتبنى نهجا مسؤولا في أعقاب تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة، التي تخفض الإنتاج حاليا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار، في فيينا في الخامس والسادس من مارس .

وقال جيسون جاميل المحلل لدى جيفريز ”نعتقد أن خفضا بما لا يقل عن مليون برميل يوميا في الربع الثاني ضرورة كي نقلص ببساطة تراكم المخزونات، نعترف بأننا قللنا من تقدير الدمار الذي لحق بالطلب في الأسابيع الماضية“.

وتقلص السعودية، التي قالت إنها ستستمر في التواصل مع روسيا بشأن سياسة النفط مستقبلا، إمدادات الخام إلى الصين في مارس آذار بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا بسبب تباطؤ طلب المصافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت العقود الاجلة أسعار النفط

أخبار تهمك

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من "الشوائب" في طقس اليوم الجمعة

منذ ساعتين

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ يوم

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 15 ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شوستر يصدم ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك

3 % ارتفاع فى أسعار النفط مع تراجع المخزون الخام الأمريكي وعقوبات إيران

أسعار النفط تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم

تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة بعد صعودها 8%

النفط يهبط 1% اليوم ..و"برنت" يتراجع دون الـ60 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع اليوم بفعل توترات إيران

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

07:08 ص

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

06:17 ص

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

09:05 ص

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status