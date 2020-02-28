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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 28-2-2020 في سوق العبور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:21 ص
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أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
الفجر الاقتصادي
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أسعار الخضراوات اليوم  

حافظت أسعار الخضراوات على استقرارها اليوم الجمعة 28-2-2020 بسوق الجملة بالعبور، وتشهد أسعار الخضروات بمختلف الأصناف حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الماضية، نتيجة استقرار المعروض من السله في الأسواق وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات، وتراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات، وتراوح كيلو البصل 4 - 6.5 جنيهات، وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.


فيما تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وتراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-6 جنيهات، وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات، فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها، وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات، وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، وتراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها، وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.

سجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو، وسجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.
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