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يلا كورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر yalla shoot كورة ستار رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع YALLA Zamalek

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:01 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي الرياضي الجمعة 28/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى فريق الزمالك إلى إسعاد جماهيره مرة أخرى وهذه المرة من خلال استضافة فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

علماً بأن الزمالك سوف يخوض مباراة الإياب على أرضية ملعب رادس في شهر مارس المقبل، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الزمالك ضد الترجي الرياضي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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