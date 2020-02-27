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رابط kora live يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:48 م
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بوابة الفجر
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يستضيف فريق النصر السعودي منافسه الأهلي اليوم الخميس، على ملعب الملك فيصل بن فهد في الساعة السابعة وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي”.

ويسعى فريق النصر لمواصلة النتائج الإيجابية والانتصارات ومواصلة ملاحقة المتصدرالهلال مستغلا عامل الأرض والجمهور.

بينما يدخل فريق الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز والخروج من كبوة الهزيمة المفاجئة أمام فريق الفتح الجولة الماضية والاقتراب من وصافة الدوري.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة

الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر الهلال بينما جاء فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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