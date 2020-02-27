الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الأول من مارس المقبل استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في مباراة الذهاب والتي يطمع خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهتمه في مباراة الإياب.