مشاهدة مباراة روما وجينت بث مباشر في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 27-2-2020 live

يستقبل ملعب غيلامكو أرينا مباراة قوية للغاية وحاسمة في مسيرة الفريقين في بطولة الدوري الأوروبي 2020 ضمن مباريات ذهاب الدوري الأوروبي دور الـ 32 من البطولة، حيث يستقبل جينت ضيفه الثقيل روما الإيطالي ضمن مباريات الدوري الأوروبي، وضمن تغطيتنا لمباريات الدوري الأوروبي اليوم، نقدم القنوات الناقلة لمباراة روما وجينت اليوم، والتي يبحث عنها محبي ومتابعي روما في الوطن العربي.





القنوات الناقلة لمباراة روما وجينت

ومن المقرر أن موعد مباراة روما وجينت اليوم الخميس الموافق 27 /2/ 2020 ، حيث تنطلق صافرة حكم المباراة حسب توقيتات الدول العربية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت مصر، الثامنة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت فلسطين، وتنقل مباراة روما وجنيت على شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي دور الـ 32، وحددت الشبكة قناة “بي ان سبورت 4” لنقل وإذاعة مباراة روما اليوم، وأعلنت الشبكة عن معلق مباراة روما وجينت، ليكون أحمد فؤاد.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما وجينت

أعنلت أكثر من قناة مفتوحة تنقل مباراة روما وجينت، ونظرا لتزايد البحث عن جميع القنوات التي تنقل مباراة روما وجينت على استرا والنايل سات وهوت بيرد، أحضرنا لكم قائمة بهذه القنوات يمكنك البحث عنها وعن تردد القناة والاستمتاع بمتابعة مباراة روما وجينت :-





Futbol 2 HD

Match Football 2

Sport Klub 3 Slovenija

روما و جينت الساعة 7.55 علي قناة 4