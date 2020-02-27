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يوسف زيدان: الخلافة في الإسلام وهم و"خرافة"

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:34 ص
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يوسف زيدان
يوسف زيدان
مروة عبدالعزيز
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قال الكاتب يوسف زيدان، إن الخلافة عبارة عن وهم و"خرافة" ومصطلح ليس له علاقة بالدين، لافتًا إلى أن الحاكم عند الفرس والرومان والبيزنطيين والأحباش له اسم، وهو ما ينطبق على حاكم المسلمين في مراحل معينة من التاريخ.

وأضاف زيدان خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يُذاع على القناة الأولى المصرية، أن المسلمين كانوا يرددون كلمة خلافة إلا أنهم لم يحددوا "خليفة من؟".

وتابع: "أن الإسرائيليات تغلغلت فى النسيج الفكرى للعرب، ووفقًا لما ذكره ابن خلدون فى مؤلفاته، فإن الإسرائيليات ليس مؤامرة مُدبرة لتخريب الدين الإسلامى، وخطأ العرب أنهم لم يراجعوا تلك القصص التى ذُكرت فى الإسرائيليات، وتم ذكر ذلك بوضوح فى مقدمة ابن خلدون.
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الكلمات المفتاحية

يوسف زيدان وهم خرافة الخلافة في الإسلام التاسعة

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