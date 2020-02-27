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مفكر سياسي يكشف عن عرض سعودي رفضه مبارك

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:23 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أضاع العديد من الفرص على مصر، مشيرًا إلى أنه لم ينجح في ملفات التعليم، والصحة، والقضاء على العشوائيات، خلال فترة حكمه التي استمرت لـ30 عامًا.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن مبارك نجح في ضم مصر للتضامن العربي، وأن تكون جزءًا منه، بعد توليه الحكم خلفًا للرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف أن مبارك رفض عرضًا من الملك عبدالله بن عبد العزيز، للذهاب إلى المملكة بعد ثورة 2011، مشيرًا إلى أن الملك عبدالله حزن كثيرًا على "مبارك" بعد عزله.
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مصطفي الفقي جنازة عسكرية لمبارك جنازة حسني مبارك

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