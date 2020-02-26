Real يلا شوت live | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 26/02/2020 دوري الأبطال Estadio Santiago Bernabéu

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ، الموافق 26 فبراير الجاري، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.





- موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





- كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في قمة منافسات دوري أبطال أوروبا.





- بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لإقناص فوز كبير Real Madrid ONLINE.





- يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.



