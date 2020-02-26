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تغطية حية HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم 26/2/2020 بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف اليوم الأربعاء نادي ريال مدريد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا كورة بلس يلا شوت مانشستر سيتي وريال مدريد، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر.

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ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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