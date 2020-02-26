مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين نادى ريال مدريد الإسبانى ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 فى مباراة قوية بين الفريقين، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم KOORA GOAL.

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ويملك الفريقين عناصر قوية، فريال مدريد يتسلح بالأرض والجمهور والعديد من اللاعبين المميزين مثل سيرجيو راموس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش بينما السيتي لديه كل من سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج وكيفين دى بروين، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي KOORA STAR m



