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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:39 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 26/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش اليمني يكبد "الحوثيين" خسائر عديدة في الجوف

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
ألحق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، العديد من الخسائر لجماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، نتيجة مواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقدونيا الشمالية تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت دولة مقدونيا الشمالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات لبنانية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أنها "أردجت 12 كيانًا لبناني و3 شخصيات على قوائم العقوبات الأمريكية، بسبب ارتباطهم بمؤسسة "الشهداء" التابعة لحزب الله.

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