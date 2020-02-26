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مقدونيا الشمالية تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:29 م
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علم مقدونيا الشمالية
علم مقدونيا الشمالية
الفجر
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أعلنت دولة مقدونيا الشمالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الثلاثاء، إنه من المبكر إعلان الوباء حاليًا، ولكن لابد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد؛ حيث يعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لشخص آخر في العديد من مناطق العالم.

وسجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران، والكويت والبحرين، وهو ما أثار خاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا.

وظهرت معظم حالات العدوى في الصين، لكن دولا أخرى بينها إيران، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا تصارع من أجل احتواء الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي ، ولم يُكشف حتى الآن عن لقاح ناجعٍ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصيب نحو 77 ألفا في الصين، حيث ظهر المرض العام المنصرم، وتوفي نحو 2600 شخص نتيجة ذلك الفيروس.

وتأكدت إصابة أكثر من 1200 حالة في 26 دولة أخرى، وتوفي أكثر من 20 جرّاء الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.

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الكلمات المفتاحية

مقدونيا الشمالية كورونا فيروس كورونا فيروس

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