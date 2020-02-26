مؤتمر صحفي لمهرجان "الهند على ضفاف النيل" الاثنين المقبل

تنظم السفارة الهندية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا بمشاركة مسئولي وزارة الثقافة المصرية، وذلك على هامش بدء فعاليات مهرجان "الهند على ضفاف النيل" لعام 2020، وذلك في تمام الساعة الـ 11 صباح يوم الإثنين المقبل الموافق 2 من مارس بفندق سميراميس انتركونتنتال- جاردن سيتي.

وتنظم السفارة الهندية بالقاهرة مهرجان "الهند على ضفاف النيل" سنويا بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة الثقافة في كل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وذلك في الفترة من 2 إلى 9 مارس المقبل.

ومن المنتظر ان يتم استعراض اهم فعاليات المهرجان الثقافية خلال المؤتمر الصحفي، والتي تشمل تابلوهات راقصة لراقصات بوليوود الشهيرة وكذلك الرقص الشعبي لولاية راجستان.

كما ستقام على هامش المهرجان ورش للرقص الهندي، وذلك بحضور راهول كواليشيرايث، سفير جمهورية الهند بالقاهرة، وعدد من مسئولي وزارتي الثقافة والسياحة المصرية.