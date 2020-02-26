رسمياً .. مانشستر سيتي يتقدم بطعن على عقوبة إيقافه أوروبيا

تقدمت إدارة نادي مانشستر سيتي اليوم بطعن لمحكمة التحكيم الرياضي CAS، ضد قرارها السابق بحرمان النادي الإنجليزي من البطولات الأوروبية لمدة عامين، على خلفية إنتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف.





وأعلنت المحكمة الكائنة في سويسرا اليوم: "تلقت محكمة التحكيم الرياضي CAS اليوم إلتماساً من إدارة مانشستر سيتي حول العقوبة الموقعة من قبل الإتحاد الأوروبي يويفا".





وأضافت: "جاء الطعن ضد العقوبة الموقعة على النادي يوم 14 فبراير الماضي، من قبل غرفة التحكم المالي بالإتحاد الاوروبي CFCB، والذي قضى بإقصاء النادي من البطولات الأوروبية لمدة عامين وغرامة 30 مليون يورو".





وتشير التقارير الواردة من إنجلترا أن نتيجة الطعن ستظهر بنهاية الموسم، دون تحديد الموعد بشكل قاطع.





وأقر الإتحاد الأوروبي بالعقوبة على السيتي في وقت سابق، بسبب مشاكل تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، والتي حدثت خلال الأعوام الماضية.





ويواجه مانشستر سيتي مضيفه ريال مدريد مساء اليوم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.