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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 26-2-2020

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:53 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.
ملعب مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي:
تقام المباراة على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» في العاصمة الإسبانية، مدريد، والذي تتسع مدرجاته لأكثر من 81 ألف متفرج.
حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي:
يتولى طاقم تحكيم إيطالي مهمة الإشراف على قيادة المباراة تحكيميًا، بقيادة المخضرم دانيلي أورساتو صاحب الـ 44 عامًا، والذي حصل على الشارة الدولية في عام 2010.
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي:
تنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، وقناة بي إن سبورتس اتش دي 11 باللغة الإنجليزية.
معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي:
يتولى التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على المباراة المرتقبة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.
تشكيل ريال مدريد المتوقع:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – جاريث بيل.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:
حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر – فيرناندينيو – إيمريك لابورت – بنجامين ميندي.

خط الوسط: دافيد سيلفا – كيفين دي بروين – رودري.

خط الهجوم: رحيم سترلينج – سيرجيو أجويرو – بيرناردو سيلفا.

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يحل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفًا ثقيلا على ريال مدريد الإسبانى في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفي نفس التوقيت يلتقى يوفنتوس مع ليون في فرنسا، تأهل ريال مدريد كثانى المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، بينما احتل مانشستر سيتى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة متفوقا على أتالانتا صاحب المركز الثاني.

الريال ضد مان سيتي

ويعانى ريال مدريد من تراجع النتائج مؤخرًا على المستويين الأوروبي والمحلي وحقق 3 انتصارات فقط في آخر 9 مباريات وسط جماهيره في ابرنابيو حيث خسر 3 مرات وتعادل مثلهم على الرغم من أنهم هزموا في 4 مباريات فقط من آخر 49 مباراة في دوري أبطال أوروبا وفاز الفريق في 37 مباراة.
ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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