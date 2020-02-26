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رابط سريع.. شاهد بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 26-2-2020

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تخلى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن زعامة الليغا في السنوات الأخيرة لغريمه التاريخي برشلونة، لكنه عوّض عن مشواره المحلي المخيب (لقب واحد في الدوري في سبع سنوات) بهيمنة كاسحة على دوري الأبطال، حيث توّج أربع مرات في المواسم الست الماضية.

ومن المؤكد أنّ النجاح الكبير للفريق الملكي في أوروبا يعود لنجاعة مهاجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات والراحل الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي. لكنّ تشكيلة سيتي المدعوم مالياً من دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تقل أهمية ونوعية، وقد أثبتت ذلك في الدوري الإنجليزي الشديد التنافس، باستثناء موسم 2020.

ولطالما اتُهم غوارديولا برضوخه أمام الأندية الكبرى في القارة العجوز، بيد أنّ قحط سيتي الأوروبي مستمر منذ تسع سنوات فيما الكاتالوني يقوده منذ ثلاثة مواسم فقط.

وخلافاً للنصف الأزرق من مدينة مانشستر، يعتقد فريق العاصمة الإسبانية أنّ مسابقة دوري الأبطال فُصِّلت على قياسه، نظراً لنجاحه الممتد منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي في أيام فرانسيسكو خنتو، ألفريدو دي ستيفانو والمجري فيرينتس بوشكاش.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

الأربعاء 26 فبراير:

ريال مدريد ومانشستر سيتي عند الساعة 23:00 على قنوات بي إن سبورت 1 بتعليق عصام الشوالي وبي إن سبورت 11.

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يشهد ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع ريال مدريد الإسباني بضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال اوروبا.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، في تقريرها حول اللقاء، حيث ذكرت أن زيدان لا يخفي إعجابه بمدرب برشلونة الأسبق، والذي وصفه بأفضل مدرب في العالم.

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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