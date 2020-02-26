بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم26-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora REAL MADRID رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء.

بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم26-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora REAL MADRID تابع لايف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق مانشستر سيتي في المباراة القادمة نظيره فريق أستون فيلا ضمن فعاليات نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم26-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora REAL MADRID مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق ريال مدريد في المباراة القادمة ضيفه فريق برشلونة ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1