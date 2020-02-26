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بث حي KORA GOAL مشاهدة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 26-2-2020 بدوري أبطال أوربا HD

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:46 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة  ريال مدريد ومانشستر سيتي  اليوم الأربعاء  26-2-2020 بدوري أبطال أوربا  HD رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء.

بث حي KORA GOAL مشاهدة  ريال مدريد ومانشستر سيتي  اليوم الأربعاء  26-2-2020 بدوري أبطال أوربا  HD تابع لايف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق مانشستر سيتي في المباراة القادمة نظيره فريق أستون فيلا ضمن فعاليات نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

بث حي KORA GOAL مشاهدة  ريال مدريد ومانشستر سيتي  اليوم الأربعاء  26-2-2020 بدوري أبطال أوربا  HD مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق ريال مدريد في المباراة القادمة ضيفه فريق برشلونة ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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