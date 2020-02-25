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الشوط الثاني - يلا كورة مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ يلا شوت kora live

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:19 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني، بدوري أبطال أوروبا، عبر كورة جول، بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، KORA GOAl تشيلسي الإنجليزي يستضيف بايرن ميونخ الألماني، بدوري الأبطال.
كورة ستار حيث يدخل تشيلسي الإنجليزي بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني المباراة ساعيًا نحو تحقيق هدفه والفوز على أرضه ووسط جماهيره، قبل مواجهة الإياب في أليانز أرينا، KORA STAR تشيلسي الإنجليزي يستضيف بايرن ميونخ الألماني، لحساب ذهاب دور الستة عشر للبطولة.
ويدخل بايرن ميونخ الألماني، اللقاء وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب ستامفورد بريدج، تابع بث مباشر يلا شوت بايرن ميونخ الألماني ضيفًا على تشيلسي الإنجليزي، YALLA SHOOT على ملعب ستامفورد بريدج.
موعد مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ بدوري الأبطال
وتُقام مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ بدوري الأبطال.
وتُذاع مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بث مباشر كورة أونلاين، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، KORA ONLINE بث مباشر بايرن ميونخ ضيفًا على تشيلسي بذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.
الأسطورة مباراة نارية تجمع تشيلسي ضد بايرن ميونخ الألماني بدوري الأبطال، حيث سيكون تشيلسي مطالب بتحقيق الفوز وسط جماهيره بنتيجة مرضية قبل لقاء الإياب، alostora شاهد بلاس مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ، بدوري أبطال أوروبا.
ويمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني بدوري الأبطال، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة فور جول KORA4GOAL بث مباشر بايرن ميونخ الألماني في ضيافة تشيلسي الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بدون تقطيع أو إعلانات.

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