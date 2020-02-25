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KORA STAR بث مباشر جودة عالية مباراة برشلونة ضد نابولي بدون تقطيع

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:01 م
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بوابة الفجر
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KORA LIVE يحل الفريق الكروي الأول KORA ONLINE بنادي برشلونة الإسباني KORA LIVE BLS ضيفا ثقيلا على مضيفه نابولي الإيطالي YALLA SHOOT على ملعب "سان بولو" مساء اليوم الثلاثاء YALLA KORA LIVE ،ضمن إطار KORA COOL منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT BLS.
YALLA SHOOT موعد المباراة برشلونة ضد نابولي
KORA STAR ومن المقرر أن تُقام مواجهة برشلونة ضد نابولي ضمن كورة أون لاين بلس مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع إطار منافسات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا ،كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء يلا شوت حصري بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع بتوقيت القاهرة، على ملعب "سان باولو" معقل الفريق الإيطالي يلا كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع يلا شوت حصري مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع كورة ستار بلس مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع كورة أون لاين بلس بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع بي إن سبورتس لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع يلا لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع كورة كول لايف بلس رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع يلا كورة لايف بلس مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع كورة لايف بلس مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع.
KORA ONLINE التشكيل المتوقع لنادي برشلونة
KORA LIVE BLS ومن المتوقع أن يبدأ المدرب YALLA LIVE BLS كيكي سيتين المدير الفني BEIN SPORTS LIVE لنادي برشلونة BEIN MATCH LIVE التشكيل المتوقع KORA STAR BLS أمام نابولي الإيطالي YALLA SHOOT على الشكل الآتي :–
حراسة المرمي :– مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع :– جونيور فيربو –صامويل أومتيتي–جيرارد بيكيه –سرجي روبيرتو
خط الوسط :–فرينكي دي يونج –سيرجيو بوسكيتس –آرتور ميلو
خط الهجوم :–انطوان جريزمان –ليونيل ميسي –أنسو فاتي
KORA STAR BLS التشكيل المتوقع لفريق نابولي
KORA STAR BLS وعلى الجانب الآخر يُنتظر كورة أون لاين بلس مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع أن يبدأ المدرب إيفان جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي يلا كورة لايف بلس حصري مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع التشكيل المتوقع للطليان ضد برشلونة كورة ستار بلس مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع كورة ستار بلس مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي جودة عالية بدون تقطيع كما في الشكل الآتي :–
حراسة المرمي:– أوسبينا
خط الدفاع :– دي لورينزو– مانولاس –كوليبالي – ماريو روي
خط الوسط :– إلماس – ديمي – فابيان –رويز
خط الهجوم :– كاييخون – درايس ميرتنز – لورينزو إنسيني.
YALLA SHOOT القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نابولي
YALLA KORA LIVE تذاع المباراة بين KORA LIVE الفريقين KORA STAR عبر قناة KORA ONLINE ( بي إن سبورت 1) BEIN SPORTS LIVE الناقل الحصري BEIN MATCH LIVE لمباريات دوري أبطال أوروبا YALLA KORA LIVE .

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