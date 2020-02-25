yalla-shoot مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع kora-live

بث مباشر YALL LIVE مباراة برشلونة ضد نابولي الإيطالي، تابع لايف مباريات الليفر COOL KORA بدون تقطيع، حيث يحل الفريق الكتالوني ضيفا علي فريق نابولي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 – 2 – 2020 في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، تابع مباشرة مباراة البلوجرانا علي كورة ستار، مشاهدة بث مباشر KORA LIVE لمباريات بطولة الشامبيونز ليج بجودة تناسب جميع السرعات.





مشاهدة بث مباشر KOOORA 4 LIVE مباريات دوري أبطال أوروبا| تابع بث مباشر KORA STAR مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم الثلاثاء بدون تقطيع:

تابع بث مباشر KORA4HD مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تبدأ أحداث المباراة القوية بين برشلونة بقيادة ليونيل ميسي ضد فريق نابولي الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة KORA4LIVE، بينما تنطلق المباراة في تمام الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، ويبحث الفريق الكتالوني عن العودة من إيطاليا بنتيجة إيجابية تقربه من التأهل لربع نهائي البطولة.

تابع بث مباشر YALLA SHOOT PLUS مباراة برشلونة ضد نابولي| مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباراة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا LIVE:

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، فيربو

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، آرثر

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، إنسو فاتى

ومن المتوقع أن يبدأ نابولى ضد برشلونة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: مانولاس، لورينزو، ماكسيموفيتش، روى

خط الوسط: ديما، فابيان رويز، زيلينسكى

خط الهجوم: بوليتانو، إنسينى، ميرتينز

شاهد البث المباشر KOOORA 4 GOAL مباراة برشلونة ضد نابولي، تابع قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباراة برشلونة اليوم بث مباشر YALLA LIVE:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة برشلونة ضد نابولي اليوم الثلاثاء علي قناة بي إن سبورتس HD 1 بتعليق عربي مميز، كما ستكون المباراة متاحة عبر بعض القنوات الأجنبية المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة، ويوفر موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر KORA ONLINE لمباريات دوري أبطال أوروبا، تابع لايف مباراة برشلونة (MESSIE) علي رابط الأسطورة LIV7HD بدون تقطيع.