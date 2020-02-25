أكثر من 85 مليون دينار يقرضها البنك الألماني للتنمية لتونس

وقّعت تونس والبنك الالماني للتنمية، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 بتونس، اتفاق تمويل يرمي إلى تنفيذ مكونات المرحلة الثانية من مشروع تعصير قنال مجردة الوطن القبلي، الذي يتنزل في اطار برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية لتنمية المناطق الريفية في تونس.





وافاد البنك الالماني للتنمية، في بلاغ له، انه سيضع على ذمّة الحكومة التونسية، بمقتضى هذا الاتفاق، قرضا بقيمة 27,5 مليون اورو (حوالي 85,4 مليون دينار) لتنفيذ المشروع.





وسيعهد تنفيذ المشروع الى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من خلال تقديم التمويلات لتنفيذ مكونات تهمّ تفقّد كل المنشآت الواقعة على قنال مجرد الوطن القبلي وتعصير محطّة ضخ بجاوة ومضاعفة القناة وتهيئة القنال على مستوى برج السدرية.





ويرمي المشروع الى تعصير كل البنى التحتية والتجهيزات لقنال مجردة الوطن القبلي، وترشيد استغلالها، باعتباره محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة المستدامة للحاجيات المتنامية من الماء الصالح للشراب والرّي.





وتستغل مياه قنال مجردة الوطن القبلي لريّ 19 الف هكتار من الحقول الفلاحية، كما يؤمن تزويد كل من تونس الكبرى والسّاحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب.





وستستكمل بهذا المشروع المرحلة الاولى الجاري تنفيذها، والتي تتنزل في اطار التعاون المالي بين تونس والمانيا، وفق المصدر ذاته.