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بث مباشر .. مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع اليوم 25 /2 /2020

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتهيأ ملعب ستامفورد بريدج لاحتضان مباراة من العيار الثقيل، تلك التي ستجمع بين تشيلسي وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 1 رجب 1441 هجريًا، في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يسعى البلوز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل من جولة الذهاب إن أمكن، ولكن الفريق يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في قلة خبرة لاعبي الفريق مقارنًة بالخصم القادم، لذا سيتعين على لامبارد الدفع بكل عناصر الخبرة في هذا اللقاء تحديدًا.

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في المقابل، يعود بايرن ميونخ إلى لندن مجددًا بذكريات رائعة، بعد أن تفوق على توتنهام بنتيجة تاريخية في دور المجموعات، ويأمل بتحقيق أي نتيجة إيجابية تسهل المهمة في مباراة العودة بعد أسبوعين، ولكن المباراة لن تكون سهلة لأن تشيلسي يؤدي جيدًا في أوروبا وتمكن من العبور من مجموعة صعبة للغاية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد المباراة المنتظرة بين تشيلسي وبايرن ميونخ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة
المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

تشيلسي - بايرن ميونخ
ستامفورد بريدج

الثلاثاء 25 فبراير 2020،
1 رجب 1441،
23:00 السعودية، 22:00 مصر
beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي
سيفتقد تشيلسي لخدمات الثنائي كانتي ولوفتيس تشيك للإصابة، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب من البلوز عن مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2
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