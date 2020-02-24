رابط « ZAMALEK LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك والأهلي

مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.



