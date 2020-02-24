رابط «LIVER LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول ضد وست هام يونايتد هدف صلاح الآن

بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. في الوقت نفسه فإن وست هام يُعاني في هذه الفترة رغم إقالة بيلجريني وتعيين ديفيد مويس مؤخرًا، الفريق يحتل المركز 18 ولديه 24 نقطة فقط ويتواجد بمراكز الهبوط في منافسة شرسه عما يسبقوه أبرزهم نادي أستون فيلا.







