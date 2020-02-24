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قتلى أتراك جراء زلزال على حدود ايران

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:32 ص
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الحدود التركية الإيرانية
الحدود التركية الإيرانية
وكالات
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أعلنت السلطات التركية، مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال، جراء زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران.

                              

وقد أفاد مركز دراسة الزلازل في معهد الفيزياء الجيولوجية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع الساعة 05.23 ت.غ (09.30) قرية حبشي أوليا شمال غرب إيران التي تبعد أقلّ من 10 كلم عن الحدود التركية، وفق المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

 

وبث التلفزيون الرسمي "ان تي في"، مشاهد أظهرت منازل مهدمة في قرى تغطيها الثلوج في محافظة فان (شرق)المتاخمة لإيران.

 

ومن جانبها أعلنت إيران إصابة على الأقل 51 شخصا تم ايداع 17 منهم في مستشفى محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب) التي ضربها الزلزال، وفق الحصيلة الجديدة التي أعلنها الدفاع المدني الإيراني.

 

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الكلمات المفتاحية

قتلى اتراك زلزال تركيا ايران

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