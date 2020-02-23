كوريا الجنوبية تسجل 123 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت كوريا الجنوبية عن 123 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الجديد، ووفاة رابعة بسبب الفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 556، حسبما ذكرت المراكز الكورية للأمراض والوقاية منها (KCDC) اليوم الأحد.



وُجد أن أكثر من نصف الحالات الإضافية على صلة بكنيسة شنشيونجي ليسوع في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد ان ثبتت اصابة امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا تُعرف باسم "المريض 31"، والتي حضرت الخدمات في الكنيسة، بالفيروس. لم يكن لدى المرأة سجل حديث من السفر إلى الخارج.



كانت الحالات السابقة في كوريا الجنوبية مرتبطة بالصين، ولكن اصبح مركز الإصابات الجديد في دايجو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة، ومستشفى في تشيونغدو، وهي مقاطعة بها حوالي 43000 شخص.



استجابةً للارتفاع الحاد في عدد الحالات، صنفت المراكز الكورية للأمراض والوقاية منها كلا من مدينة دايجو ومقاطعة تشونغدو كـ "مناطق رعاية خاصة" يوم الجمعة.



منذ ظهور الفيروس أول مرة في 20 يناير، توفي أربعة بسبب الفيروس في كوريا الجنوبية. وكان المريض الرابع الذي توفي يوم الأحد رجلًا يبلغ من العمر 57 عامًا وكان في مستشفى تشونغدو، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.



نشأ الفيروس الجديد في الصين وانتشر إلى أكثر من عشرين دولة. سجلت الصين 76936 حالة و2442 حالة وفاة، وفقا للبيانات حتى يوم السبت.

