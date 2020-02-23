مسعف يعثر على 370 ألف جنيه.. شاهد ماذا فعل؟



وقال "عبدالنبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc": "وصلنا بلاغ بوجود حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ واتجهنا مباشرة لموقع البلاغ فوجدنا سيارة ملاكي في حالة انقلاب بها مصاب وجثة.. نقلنا الحالتان إلى المستشفى العام بكفر الشيخ، وعثرنا على المبلغ مالي في كيس بجوار الحالتين".



وتابع: "توجهنا إلى المستشفى العام بكفر الشيخ، واتصلنا بالقيادات وسلمنا المتعلقات إلى نقطة الشرطة، وكان الكيس به مبلغ قيمته 370 ألف جنيه، وعملة أجنبية.. واتخذنا هذا القرار على الرغم أنه لم يكن أحد متواجدا بالمكان وقت العثور على الأموال".



كشف محمود عبدالنبي، سائق إسعاف بكفر الشيخ، هو وزميله المسعف، تفاصيل عثورهم على مبلغ مالي ضخم في أحد حوادث الطرق، لافتًا إلى أنهم وجدوا مبلغ مالي قيمته 370 ألف جنيه وتم تسليمه إلى الشرطة.