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أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد 23-2-2020 ..بعد ارتفاعات بقيمة 7 جنيه للجرام

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:07 ص
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أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب في تعاملات الصباحية اليوم الأحد 23-2-2020، استقرار بعدما شهد ارتفاعات قوية في تعاملات الأمس السبت بعد صعود سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر 23-2- 2020:


سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد  23-2-2020

- قيمة 707 جنيه لجرام عيار 21 .

- قيمة 606 جنيه لجرام عيار 18.

- قيمة 808  جنيه لجرام عيار 24.

- قيمة 5660 جنيه لسعر الجنية الذهب.

 

أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات للجرام في تعاملات السبت 22-2-2020:

 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات بقيمة 7 جنيهات للجرام بعدما ارتفع سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستوياتة في سبع سنوات ليسجل 1643 دولار للأوقية، حيث جاءت تلك الأرتفاعات بسبب اقبال المستثمرون علي حيازة المعدن الأصفر خوفا من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن تنخفض معدلات نموة 0.1% بحسب صندوق النقد الدولى بسب هذة الأزمة.

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