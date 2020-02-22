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بدون تقطيع.. رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي الآن يلا شوت حصري real madrid goal

السبت 22/فبراير/2020 - 09:29 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت yalla shoot kora live ريال مدريد دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي كورة اون لاين، حين يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي، اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني KORA STAR:-

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والساعةالثانية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني KORA ONLINE:-

تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراه ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني:-

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد وليفانتي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني، يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد وليفانتي، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف.

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ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3
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