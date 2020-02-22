شاهد.."فرقة ميامي" تعبر سعادتها بإحياء حفل القرية العالمية

قدمت فرقة ميامي أمس يوم الجمعة حفلا غنائيا على مسرح القرية العالمية، وعبرت عن سعادتها خلال لقائها بتليفزيون دبي.وعلق"مشعل ميامي" عن شعوره بإحياء هذا الحفل قائلا: الحمدلله احنا شعورنا شعور متبادل بينا وبين الإماراتين والكويتين وان شاءالله نشوفهم بالأحسن.وعبر "خالد ميامي" عن سعادته قائلا: كل عام واحنا بخير والدنيا كلها بخير، و الله يعم الأمن والأمان بكل الدنيا.وفي سياق قدمت "فرقة ميامي" العديد من الأغاني الرائعة منها "شيلوها شيلة" وسط حشد من الجمهور.وقد لاقت الحفل نجاحا كبيرا بترديد الاغاني من قبل الجماهير.