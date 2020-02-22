إنشاء كاتدرائية جديدة للروم الأرثوذكس في شرق الكونغو

قال المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن العمل الرعوي والتبشيري قد أثمر على يد المتروبوليت إينوسنتيوس، مطران بوروندي ورواندا (شرق الكونغو)، للروم الأرثوذكس إلى تنامي أعداد المؤمنين الأفارقة المنضمين إلى الكنيسة الأرثوذكسية في هذه الإيباراشية المقدسة، مما استدعى للحاجة إلى بناء كنائس جديدة لاستعاب المصلين.



