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إنشاء كاتدرائية جديدة للروم الأرثوذكس في شرق الكونغو

السبت 22/فبراير/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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قال المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن العمل الرعوي والتبشيري قد أثمر على يد المتروبوليت إينوسنتيوس، مطران بوروندي ورواندا (شرق الكونغو)، للروم الأرثوذكس إلى تنامي أعداد المؤمنين الأفارقة المنضمين إلى الكنيسة الأرثوذكسية في هذه الإيباراشية المقدسة، مما استدعى للحاجة إلى بناء كنائس جديدة لاستعاب المصلين.

وأضاف «نيقولا»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن المطران إينوسنتيوس، قام ببناء كاتدرائية كبرى جديدة مكرسة علي اسم والدة الإله القديسة العذراء مريم في منطقة Bujumbura، في شرق الكونغو.
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الكلمات المفتاحية

كنائس كاتدرائية جديدة الكونغو الروم

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