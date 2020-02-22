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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة استون فيلا وساوثهامبتون KORA LIVE يوتيوب مباراة استون فيلا اليوم NOW

السبت 22/فبراير/2020 - 02:40 م
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مشاهدة مباراة استون فيلا
مشاهدة مباراة استون فيلا
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تابع لايف مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون مباشر، حيث يدخل فريق أستون فيلا مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق أستون فيلا في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أستون فيلا في الفترة الماضية، نجح فريق أستون فيلا في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أستون فيلا ثمانية أهداف في مرماه.

آخر إِستعدادات ساوثهامبتون قبل ملاقاة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون
مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بث مباشر، وسوف يدخل فريق ساوثهامبتون مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق أستون فيلا، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ساوثهامبتون إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق ساوثهامبتون في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.


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