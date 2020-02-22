Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت | بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

السبت 22/فبراير/2020 - 02:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يحل نادي توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره فريق تشيلسي، في مباراة قوية ومثيرة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ديربي لندن، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.


يدخل تشيلسي المباراة أمام توتنهام رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة، ولا بديل عنهما وإيقاف نزيف النقاط، بعدما فشل في

تحقيق الفوز بـ أخر 4 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

وتبدو المباراة ثأرية لتوتنهام الذي تلقى هزيمة على يد تشيلسي بنتيجة 2-0، بالمباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الدور الأول في الجولة الثامنة عشر.

يفتقد تشيلسي في المباراة لخدمات النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي، فيما يفتقد توتنهام النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي تعرض لكسر في ذراعه الأيمن وسيغيب عن السبيرز لعدة أسابيع.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجيزي، برصيد 41 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام الذي يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

منذ ثلث ساعة

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وقف خدمات فودافون كاش

منذ ساعة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

منذ ساعة و 21 دقيقة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 15 ساعة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:15 م

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: شاكوش على رأس إمبراطورية التوكتوك

DMCA.com Protection Status