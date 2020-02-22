يلا شوت | بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

يحل نادي توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره فريق تشيلسي، في مباراة قوية ومثيرة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ديربي لندن، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.









يدخل تشيلسي المباراة أمام توتنهام رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة، ولا بديل عنهما وإيقاف نزيف النقاط، بعدما فشل في





تحقيق الفوز بـ أخر 4 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.





وتبدو المباراة ثأرية لتوتنهام الذي تلقى هزيمة على يد تشيلسي بنتيجة 2-0، بالمباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الدور الأول في الجولة الثامنة عشر.





يفتقد تشيلسي في المباراة لخدمات النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي، فيما يفتقد توتنهام النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي تعرض لكسر في ذراعه الأيمن وسيغيب عن السبيرز لعدة أسابيع.



