"الأرصاد" تحذر من طقس الاثنين المقبل "قمة الأهلي والزمالك"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية: إن موجة البرودة التي تشهدها البلاد مستمرة على مدار الـ72 ساعة المقبل، وتنخفض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام بنحو 5 درجات.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن الأجواء متقلبة هذه الفترة، وهناك فرص لسقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية وتمتد إلى القاهرة، مشددا على ضرورة متابعة النشرات الجوية، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.



وعن طقس يوم الاثنين المقبل، والمقرر عقد مباراة فريقي "الأهلي والزمالك" ببطولة الدوري المصري به، أوضح مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون متقلبا، ودرجات الحرارة منخفضة.

