KORA LIVE مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام جودة عالية بدون تقطيع yalla shoot

رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:

الثالثة والنصف عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الرابعة والنصف عصراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثانية والنصف ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.