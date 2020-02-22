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موعد مباراة ميلان ضد فيورينتينا اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإيطالي| بث مباشر مباراة ميلان ضد فيورينتينا

السبت 22/فبراير/2020 - 01:06 ص
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ميلان ضد فيورينتينا
ميلان ضد فيورينتينا
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الإيطالية يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 لمتابعة مباراة ميلان وفيورينتينا في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة ميلان وفيورينتينا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. 

وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD.


كورة اون لاين مشاهدة مباراة ميلان وفيورينتينا بث مباشر
 حيث يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد خمسة وثلاثين نقطة بفارق أربع نقاط عن وما الذي يحتل المركز الخامس، ويسعى ميلان لاحتلال المركز الرابع الذي يحتله حالياً أتالانتا بفارق عشر نقاط كاملة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فيرونتينا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإيطالي برصيد ثماني وعشرين نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ساسولو الذي يقع في المركز الثاني عشر، ويسع فيورنتينا للوصول إلى المركز الخامس الذي يحتله حالياً روما الإيطالي بفارق إحدى عشر نقطة.


* التشكيل المتوقع :
- من المتوقع أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - ألسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا
خط الوسط : هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو
خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة ميلان ضد فيورينتينا اليوم في الدوري الإيطالي، حيث تُذاع المباراة في العاشرة إلا ربع مساءًًًً في يوم السبت عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة فيورينتينا ضد ميلان على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD.
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