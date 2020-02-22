موعد مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإسباني| بث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبار







يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم السبت 22 فبراير نظيره فريق إيبار، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني، والمقررة على ملعب كامب نو.





وسيستغل برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين إقامة مباراة فريقه مع إيبار قبل مواجهة ريال مدريد وليفانتي، وذلك لتحقيق الفوز وتصدر الليجا ولو بشكل مؤقت، وتصدير الضغوط لريال مدريد.





بينما يطمح فريق إيبار في تحقيق الفوز على برشلونة، للهروف من حسابات الهبوط للدرجة الثانية، لا سيما وأنه ليس ببعيد عن مراكز المؤخرة.





ترتيب برشلونة وإيبار



يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر، حققها الفريق من 24 مباراة بواقع 16 فوز وأربعة تعادلات ومثلها هزائم، سجل 57 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.





بينما يقبع إيبار في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من 24 مبارة، بواقع 6 إنتصارات ومثلها تعادلات و11 هزيمة، له 22 هدفاً وعليه 32 هدفاً.





موعد مباراة برشلونة ضد إيبار



وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي ودبي، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، الثالثة بتوقيت جرينتش.