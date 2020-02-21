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الأمم المتحدة تدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:04 م
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الأمين العام للأمم المتحدة - جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة - جوتيريش
الفجر
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا؛ لوضع حد للكارثة الإنسانية وتجنب حدوث تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال جوتيريش: إن "الوضع على الأرض في سوريا يتفاقم بخطورة متزايدة، ومذكرة سوتشي التي وقعت عليها كلا من روسيا وتركيا لا تعمل".

وأضاف: "طوال العام، لاحظنا سلسلة من الهجمات من قبل الحكومة السورية على الأرض بدعم من الغارات الجوية الروسية"، لافتاً إلى أن الاشتباكات بين القوات السورية وتركيا أدت إلى مقتل الأشخاص.

وذكر الأمين العام: أننا "نواجه مواجهة أكثر خطورة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها للغاية"، مضيفاً "دعا مرارًا وتكرارًا إلى الوقف الفوري لوقف إطلاق النار في إدلب لوضع حد للكارثة الإنسانية وتجنب التصعيد غير المنضبط"، مؤكدًا من جديد على أن الصراع السوري ليس له حل عسكري، والطريقة الوحيدة هي الحل السياسي.

هذا وتأزم الوضع في إدلب، يوم أمس الخميس؛ حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجومًا على مواقع الجيش السوري، استطاعوا خلاله خرق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.

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الكلمات المفتاحية

سوريا الأمين العام الأمم المتحدة

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