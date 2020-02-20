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استعراض مقومات مصر السياحية في اجتماعات معرض بلجراد

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:46 م
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الاجتماع
الاجتماع
حسام زيدان
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استعرض الجانبان المصري والصربي المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر وتجعل منها مقصدًا سياحيًا جاذبًا طوال العام خاصة في ضوء المناخ المناسب والقرب الجغرافي وجودة المنتج المصري المقدم للسائحين.

جاء ذلك خلال عدد من الاجتماعات المهنية لغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، مع وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF.

وقالت شلبي إن المنتج السياحي الثقافي يتميز به المقصد السياحي المصري، حيث يقترب افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الجاري، واسكتمال المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، واستقباله للمومياوات الملكية قريبًا في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

كما تحدثت عن منتج السياحة الدينية ومشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجال السياحة الاستشفائية والعلاجية على ضوء المشروعات القائمة والمبادرات المطروحة في البلدين.

كما أكد السفير عمرو الجويلي علي أهمية التعاون السياحي بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من مذكرات التفاهم الثنائية لتفعيل بنودها في مجالات التعاون الفني بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

ومن جانبه، تطرق نائب رئيسة الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي خلال الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات السياحة النهرية والفنادق العائمة، والبدء في إعداد خطة عمل تتضمن أوجه التعاون المختلفة.

ولفت إلى حرص الحكومة الصربية على تبادل التدفقات السياحية بين البلدين، وترحيبهم بدعم التعاون مع منظمي الرحلات المصريين وممثلي وسائل الإعلام المصرية لاستكشاف أهم المقاصد السياحية في صربيا لتعريف السائح المصري بها.

وأقام ميروسلاف كنزفتش كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربي، وماريا لابوفتش مديرة منظمة السياحة الوطنية مأدبة غداء على شرف الوفد المصري المشارك تم خلاله مناقشة تطورات التعاون في مجال السياحة بين البلدين، خاصة في مجال السياحة البيئية.
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الكلمات المفتاحية

نائب وزير السياحة والآثار معرض بلجراد الدولي للسياحة مجالات تعاون

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