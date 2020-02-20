رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف أشرف بن شرقي الآن يوتيوب اون سبورت

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الخميس 20/فبراير/2020 - 06:56 م
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بوابة الفجر
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Kora star مشاهدة بث مباشر لقاء الأهلي والزمالك اليوم 20/2/2020في كأس السوبر المصري
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يلا كورة، يلتقي الأهلي والزمالك اليوم في قمة منتظرة بملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، حيث ستشهد المباراة مواجهة خاصة بين مدرب الأهلي رينيه فايلر، ومدرب الزمالك باتريس كارتيرون.
Kora online، وسيعتمد السويسري فايلر على جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة لهز شباك الزمالك خلال المباراة، بينما سيعتمد باتريس كارتيرون على يوسف أوبامام وأشرف بنشرقي ومصطفى محمد لهز شباك الأهلي.

كوول كورة الجديد، حيث تبدأ المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة مساء بتوقيت جرينتش.

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